Омичи могут улететь на Байкал за 10 тысяч рублей
В расписании омского аэропорта появился прямой рейс ещё в один сибирский город.
Продажи билетов на новый рейс из Омска в Иркутск и обратно открыла авиакомпания S7 Airlines. Ранее такого рейса в расписании омского аэропорта не было.
Рейс будет выполняться дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Первый рейс по маршруту Иркутск - Омск запланирован на вторник, 21 ноября. Из Иркутска самолёт вылетит в 21:40, в Омске приземлится в 23:10. Из Омска лайнер вылетит в 23:50, в Иркутске будет в 4:50. Стоимость 3,5-часового перелёта начинается от 10850 рублей.
Напомним, что ранее авиакомпания "ЮВТ Аэро" начала выполнять рейсы по маршруту Омск-Тобольск-Омск. Первый рейс состоялся 6 октября. А в конце октября омский аэропорт опубликует зимнее расписание с поправками. Возможно, там появятся новые направления, в том числе чартерные. Следите за новостями на нашем сайте.
К слову, многие омичи уже решили, что на новогодних каникулах будут отсыпаться, общаться с семьёй, читать и смотреть сериалы. Таких оказалось 34 %, среди которых больше мужчин, чем женщин, следует из опроса. Другие 8 % респондентов планируют отправиться в гости, 11 % - поехать на дачу или в деревню. Как перезагрузиться, увидеть красивые места и отдохнуть, не выезжая из Омской области, мы рассказывали здесь.