Омичи могут улететь на Байкал за 10 тысяч рублей

В расписании омского аэропорта появился прямой рейс ещё в один сибирский город.

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Продажи билетов на новый рейс из Омска в Иркутск и обратно открыла авиакомпания S7 Airlines. Ранее такого рейса в расписании омского аэропорта не было.

Рейс будет выполняться дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Первый рейс по маршруту Иркутск - Омск запланирован на вторник, 21 ноября. Из Иркутска самолёт вылетит в 21:40, в Омске приземлится в 23:10. Из Омска лайнер вылетит в 23:50, в Иркутске будет в 4:50. Стоимость 3,5-часового перелёта начинается от 10850 рублей.

Напомним, что ранее авиакомпания "ЮВТ Аэро" начала выполнять рейсы по маршруту Омск-Тобольск-Омск. Первый рейс состоялся 6 октября. А в конце октября омский аэропорт опубликует зимнее расписание с поправками. Возможно, там появятся новые направления, в том числе чартерные. Следите за новостями на нашем сайте.