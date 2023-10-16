Игорная зона "Красная Поляна" ожидает увеличения числа туристов из Ирана

На пленарном заседании "FTT-2023: Форум туристических территорий" генеральный директор игорной зоны Павел Перов сделал ряд заявлений, посвященных новому вектору развития игорного бизнеса в России.

Открытая дискуссия на тему взрывного развития туристического рынка страны с учетом текущих трендов, а также необходимых для этого законотворческих инициатив, стратегий и практических инструментов состоялась 11 октября.

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Стратегическое развитие туристических территории? России обсудили заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин), заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, заместитель генерального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров, председатель правления Ассоциации горнолыжных курортов, территорий и сервиса (АГКТиС) Григорий Ариевич и многие другие эксперты туристической индустрии.

О новых тенденциях рассказал Павел Перов: "Современное казино - это не только игра. Это новый кластер развлечений и туристический драйвер, где проходят масштабные концерты, фестивали, международные соревнования по смешанным видам единоборств, конференции, форумы, театральные постановки. Все эти и многие другие события привлекают огромный туристический поток".

Новый тренд отразился на аудитории игорной зоны. Согласно статистике, за последний год прирост женской аудитории составил 16 %. Внутренние исследования показывают, что увеличение этого показателя напрямую связано с ростом неигровых сервисов. В первую очередь женщины стали чаще посещать игорные зоны из-за разнообразия развлекательной программы в течение всего года.

Еще один тренд, о котором рассказал Павел Перов на пленарном заседании, касается туристического потока иностранных гостей. В первом полугодии 2023 года игорную зону посетили 26 855 иностранных туристов, что составляет 5 % от общего потока гостей.

В 2023 году среди иностранных туристов, посетивших игорную зону, были граждане 40 стран. Наибольшее количество посетителей игорной зоны пришлось на туристов из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Израиля, Турции, Грузии, Индии, Австралии, Латвии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сербии.

"В 2024 году мы рассчитываем на существенное увеличение количества туристов из Ирана", - заявил генеральный директор игорной зоны.

Отдельный акцент Павел Перов также сделал на развитии гастрономического туризма: "Важно организовать для туристов не только комфортные условия проживания, предложить активную программу отдыха, но и познакомить с локальной кухней, так как это часть культурного кода региона. Мы наблюдаем большой интерес к формату гастрономических ужинов, и уже на регулярной основе проводим такие специальные вечера в ресторане Brunello. Бренд-шеф Илья Захаров каждый раз выстраивает меню исходя из сезонных специалитетов юга России".