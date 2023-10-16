Известный актер назвал город-душу России

Артист отметил, что в Костроме, городе его детства, сохранилась атмосфера купеческого города с лучевым построением улиц, которые ведут в сердце города. «В Костроме огромное количество церквей и храмов, поэтому город по праву может называться душой России», — убежден он. Воробьев добавил, что Кострома отличается особенным ритмом, людьми и акцентом, и несмотря на то, что это типичная провинция, в нем живут «самодостаточно, с достоинством». По его словам, костромичи — добрые люди, которые, однако, не сразу идут на контакт.