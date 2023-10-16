Как привлекают туристов малые города Приморья

Приморский край - это не только Владивосток. Это еще и малые города со своей атмосферой и провинциальным очарованием. В регионе стремятся повысить их привлекательность для туристов и создать точки притяжения.

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Это лето показало: Приморье интересно россиянам, приезжали со всех уголков страны. За неделю успевали увидеть Владивосток, искупаться в Японском море, вкусить гастрономическое разнообразие, посетить местные фестивали, полюбоваться природой и даже съездить в приграничный Китай. После встреч с Владивостоком многие туристы сетуют, что им не хватило времени для знакомства с приморской глубинкой. И это повод вернуться в регион снова.

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Малые города Приморья не сравнить со старинными Мышкиным, Плесом или Тарусой. Но у них есть свои "козыри": природа, яркая история, особенные традиции. Так, Арсеньев славится своим горнолыжным отдыхом, Уссурийск - патриархальным обликом, Находка - морской историей.

- Летом гости охотно выбирают такие туры. Регулярно отправляли небольшие группы по тому или иному направлению, добавляя к знакомству с городами отдых и любование природой. Такие поездки отлично удовлетворяют желание гостей увидеть разные облики края, - рассказывает директор одной из местных туркомпаний Оксана Зяблова.

Тревел-журналист из Москвы, автор Telegram-канала о путешествиях Лена Титок пять раз побывала в приморском Дальнегорске. Сначала сама, потом привезла друзей

- Это город, где легенды вплетаются в повседневную жизнь и являются частью культурного кода. Местные знают, что на сопку в их городе упал НЛО. А дальше, как у Толкиена, "история стала легендой, легенда превратилась в миф". И этот миф в Дальнегорске отлично существует и обыгрывается: на той сопке, куда якобы рухнул инопланетный объект, на радость туристам установили большую летающую тарелку. Говорят, поначалу она даже светилась в темноте. Роскошный креатив! В окрестностях города нереальная красота: Рудный маяк на мысе Бриннера, заказник "Черные скалы" с фантастическими морскими пейзажами. Интересно наблюдать, как меняется город. В этом мае была обнаружена очень стильная бургерная - такая могла бы открыться и в Москве. Вообще, в Дальнегорске много классных и инициативных людей, благодаря им город станет еще лучше и интереснее, - считает Лена Титок.

У приморцев свое отношение к глубинке. Ездят на фестивали, на экскурсии, на выходные. 100-150 километров одну сторону? Это же рядом! В муниципалитетах понимают связку "турист - деньги - бюджет". Качество предложений растет: города и районные центры стали ухоженнее, открылись новые гостиницы и кафе, обновляются музеи. Это отмечают не только гости, но и местные жители.

Владивостокцы на выходные зачастили в Артем, где появились различные парковые зоны для отдыха, например парк "Озера". Главными аргументами для таких поездок являются природа, комфорт, виды и близость. Упомянем и Терней, где местные жители объединились в группу и открыли "Школу сельского гостеприимства". Здесь уже прошли тренинги гостиничного дела, заработали мастер-классы, появились экскурсионные маршруты.

Не стоит забывать про федеральную поддержку. Речь о Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году семь муниципалитетов Приморья победили во всероссийском конкурсе благоустройства. Общая сумма выигрыша - 650 миллионов рублей. Результат - обновленные парки, скверы, общественные пространства, которые сделают эти места уютнее и привлекательнее как для местных жителей, так и для гостей.

- Туризм - важнейший катализатор экономического роста. Благодаря ему развиваются местные предприятия, создаются новые рабочие места. В Находке идут работы по благоустройству территории вокруг озера Соленое. Еще один обновленный объект - четыре видовые площадки и три памятных места возле комплекса "Камень Дружбы породненных городов Находка и Майдзуру". Это визитная карточка города, место притяжения горожан и туристов. Каждый из этих объектов несет исторический, культурологический смысл и в процессе благоустройства подчеркиваются эти уникальные особенности, - подчеркивает замглавы администрации Находкинского городского округа Яна Кудинова.

А еще Находка привлекает туристов из разных уголков России морем и пляжами. Прошлым летом здесь отдохнули 353 тысячи человек. К пляжному отдыху добавляются такие мероприятия, как фестиваль этнической кухни в "Палеодеревне", фестиваль искусств "АртЗалив", День рыбака и другие. И гости, и местные жители активно посещают эти площадки.

В Приморье уверены: туризм живет не только Владивостоком. "Событийка" вносит существенный вклад в развитие малых городов, объединяя предпринимательское сообщество. Зимнюю корюшку продвигают в Дальнегорске, в Находке летом пиарят камбалу, четыре года команды соревнуются в приготовлении самого вкусного борща у подножья Пидана, в Черниговском и Анучинском районах славят томаты и мед, а в Уссурийске воспевают бахчевые культуры.

- Для Дальнегорска успешным стало сотрудничество с ТИЦ Приморья, к нам поехали блогеры с большой читательской аудиторией, журналисты, пишущие для бортовых журналов, кинематографисты. В нас вкладывают, но мы не ведем себя потребительски, стараемся расти. Наши народная рыбалка, Фестиваль корюшки, ночь Ивана Купалы, сап-фестиваль вышли за пределы города. И горожане стали деятельными: разработаны пешие маршруты, гостей знакомят с достопримечательностями района, с открытием рудников Николаевский и Советский стал развиваться промышленный туризм, - делится достижениями начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа Татьяна Лузанова.