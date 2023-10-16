Каждый третий турист, посетивший Дагестан, после направляется в Чечню
Дагестан лидирует по туристическому потоку среди регионов Северного Кавказа и при этом «выступает своеобразным донором» для соседних регионов. Такое мнение озвучила руководитель туроператора Pegas Touristik в СКФО Илона Чиханацкая. По ее словам, каждый третий активный путешественник направляется из Дагестана в соседнюю Чечню.
«Безусловным лидером среди республик Северного Кавказа по турпотоку является Дагестан. Это очевидный факт, этот тренд уже идет второй год как минимум. Интересным трендом является то, что как минимум каждый третий, которого мы привозим в республику, который планирует активно путешествовать и покупать экскурсии, направляется в соседнюю Чеченскую Республику», — сказала Чиханацкая на площадке туристического форума «Открытый Дагестан» в Каспийске.
Она отметила, что Дагестан является «своеобразным донором по турпотоку для соседних республик Северного Кавказа».
Ранее в Минтуризма региона сообщали, что туристический поток в республику в 2022 году составил около 1,5 миллиона человек. По словам председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, в этом году власти прогнозируют рост турпотока на треть, регион посетят более 2 миллионов туристов.
О форуме
Туристический форум «Открытый Дагестан — 2023» прошел 14 октября на территории стадиона «Анжи Арена» в городе Каспийске. Он собрал около 1 тысячи представителей туриндустрий из российских регионов.