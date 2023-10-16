Каждый третий турист, посетивший Дагестан, после направляется в Чечню

«Безусловным лидером среди республик Северного Кавказа по турпотоку является Дагестан. Это очевидный факт, этот тренд уже идет второй год как минимум. Интересным трендом является то, что как минимум каждый третий, которого мы привозим в республику, который планирует активно путешествовать и покупать экскурсии, направляется в соседнюю Чеченскую Республику», — сказала Чиханацкая на площадке туристического форума «Открытый Дагестан» в Каспийске.