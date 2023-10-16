На Соловках возведут новый пассажирский морской терминал
Современный морской причал для пассажиров начали строить на территории Соловецких островов (Приморский район, Архангельская область).
Как стало известно, подрядчики приступили к модернизации обветшавшего причала «Старый Тамарин», где активно швартовались круизные суда.
Конструкция признана опасной из-за ржавления железных балок, плит и перекрытий. При этом круизные корабли этим летом швартовались возле
«Тамарина причала» поскольку высадить туристов на берег больше негде.
Государственный Фонд по развитию и сохранению Соловецкого архипелага стал заказчиком проекта причального комплекса.
В перспективе на Соловках вырастет морской пассажирский терминал. Также строители поработают над созданием пристани для грузовых кораблей. В планах и появление морского вокзала. Проект здания полностью прошел все этапы госэкспертизы.