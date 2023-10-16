Англичанин побывал в России и захотел вернуться ради одной вещи
Англичанин побывал в путешествии по России и захотел вернуться ради одной вещи — поездки на поезде по Транссибирской магистрали на Дальний Восток.
О его планах рассказала беседовавшая с ним российская путешественница в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».
По словам Доминика из Манчестера, он давно мечтал отправить в путешествие на поезде по России и считает это невероятным опытом.
«Я очень хочу посмотреть ещё и Владивосток <...> Ради этой поездки на поезде я хочу вернуться опять в Россию», — отметил турист.
При этом англичанин отметил доступность билетов на поезда в РФ по сравнению с Великобританией или Италией.
«Немного переживаю, что за пределами крупных городов будет сложнее общаться на английском, с другой стороны, есть приложения, переводчик гугл, и если я куплю сим-карту с интернетом, думаю, проблем не будет», — заключил Доминик.