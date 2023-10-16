Россиянам рассказали, какие авианаправления упадут в цене

В ближайшее время повышение цен не грозит билетам на внутренние авиаперелеты. Об этом заявил доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Роман Гареев.

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«Можно предположить, что рост цен на внутренних направлениях не предвидится. Высокий сезон закончился, и цены на авиабилеты стабилизировались», – отметил эксперт.

По словам Гареева, если для авиакомпаний резко вырастут расходы на топливо, лизинг или услуги аэропортов, стоимость билетов может увеличиться. В качестве примера эксперт привел направления Москва – Самара, Москва – Калининград, Москва – Санкт-Петербург и Москва – Казань, передает «Прайм».