Чаще всего для путешествий по России в бархатный сезон туристы выбирали Москву

Представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip подвели итоги бархатного сезона нынешнего года, проанализировав отельные заказы. Соответствующее исследование, которое имеется у RT, показало, что в текущем году туристы больше отдыхали в России. На страну приходится 78% бронирований, а это на 21% больше, чем в 2022 году.

Чаще всего для поездок по России в бархатный сезон путешественники выбирали Москву: 22,9% заказов приходится на столичные гостиницы. За год популярность города в этом отношении не поменялась.

На второй строчке в рейтинге находится Санкт-Петербург с долей в 14,9%, что, в свою очередь, на 10% меньше, чем в прошлом году. На третьем месте оказался Адлер с 4,8%. Спрос на жилье в городе сократился на 18% за год. Также россияне часто отдыхали в Казани (3,1%), Сочи (2,5%), Краснодаре (2,1%), Екатеринбурге (2,0%), Калининграде (1,9%) и Нижнем Новгороде (1,6%).

Если говорить о популярных зарубежных направлениях, то аналитики отметили Стамбул. Там в этом году в бархатный сезон отдыхали 10,4% клиентов. Спрос на отели в популярном турецком городе по сравнению с минувшим годом увеличился на 10%. Затем следуют Ереван (4,3%) и Дубай (4,2%). По словам экспертов, востребованность данных направлений выросла – на 10% и 60% соответственно.