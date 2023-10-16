Что стоит посмотреть в Дагестане

Кто хоть раз бывал в Дагестане, с уверенностью может говорить: «Я видел практически все». Куда бы вы ни направились – в самый старый город России Дербент, на вершину горы Шалбуздаг или водопад Тобот – вас ждут невероятной красоты пейзажи и приключения. Что стоит увидеть обязательно и точно понравится?

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Большой Кавказский проход. Это прибрежная полоса вдоль Каспийского моря. Ранее по этому пути продвигались с севера воинствующие племена кочевников. Построенная персами в VI веке крепость Нарын-Кала, которая ранее защищала народы Закавказья и Передней Азии, сейчас принимает гостей. Со стен крепости открывается завораживающий вид на Дербент и акваторию Каспийского моря.

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Аул Гуниб. Красота, колорит природы, богатая история – вот, зачем едут сюда сотни и тысячи путешественников каждый день. Из памятных мест здесь сохранился камень, на котором во время переговоров сидел русский полководец Барятинский, Царская поляна, где впоследствии состоялся пир в честь приезда императора Александра II.

Гунибская крепость, находящаяся поблизости, тоже впечатляет. Хотя её и путают с крепостью Шамиля, она была построена уже после взятия Гуниба для размещения русского гарнизона. В боевых действиях участия не принимала. Сейчас в полуразрушенном состоянии: сохранились ворота, башни и крепостные стены.

Аул-призрак Гамсутль просуществовал более двух тысяч лет, и когда-то был покинут местными жителями. Причина в том, что среди скалистых рельефов, гор на высоте полтора километра над уровнем моря жить было не то, чтобы сложно, а практически невозможно – хотя, надо признать, в советские годы здесь работали магазины, школа, больница. А значит, аул был густо населён.

Салтинский подземный водопад. Он – подземный, расположен на территории Салтинской теснины – ущелья. Как известно, существует очень давно, так как успел «пробурить» отверстия в скальных породах. Посмотреть водопад чаще всего приезжают в мае или июне – именно в это время можно, действительно, удивиться его мощи.

Село Гоор и «Язык Тролля». Гоор нередко называют «Страной башен», поскольку здесь находятся каменные родовые башни, использованные для обороны и жилья несколько веков назад. На краю обрыва, где и раскинулся Гоор, легко заприметить длинный скальный выступ – «Язык Тролля». И ни в какую Норвегию, побывав здесь, ехать уже не нужно.

Карадахская теснина, трудно поверить, но это, действительно, так: создана усилиями реки, находящейся уже давно не на пике мощи. Ширина ущелья – 2-4 метра, глубина – до 170 метров. На склонах кое-где растут деревья и кустарники, но по большей части ущелье представляет собой наслоения известняка, глинистых пород и камня. Как отмечают путешественники, попадая сюда, словно блуждаешь по страницам приключенческого романа. Ожидаемо увидеть нечто неизведанное.

Каменная чаша в селе Матлас. Глубокий разлом в каменистом плато с высоты птичьего полёта, действительно, напоминает большой сосуд. Об этой достопримечательности долгое время знали только местные жители, зато теперь от туристов нет отбоя. Пройдя сквозь едва заметную расщелину в скале, можно оказаться посреди гигантского зала, окружённого вертикальными скалами. Чуть дальше – два зала поменьше с расщелинами и пещерами.

Самурский лиановый лес, относящийся к реликтовым, придаёт немало колорита Республике. Фауна здесь не менялась тысячи, а может, даже и миллионы лет. Лучше всего сюда приезжать весной и летом.

Кужникский природный мост представляет собой огромную каменную арку над долиной – заповедной и святой, а потому по мосту просто так прогуляться не выйдет. Но кто знает, может быть, именно поэтому чудо природы до сих пор существует, и любоваться со стороны им можно бесконечно.

Кезеной-Ам. Самое большое озеро Северного Кавказа, расположенное одновременно в Чечне и Дагестане. Его максимальная глубина составляет больше 70 метров, а длина береговой линии свыше 10 км.

Ученые считают, что Кезеной-Ам образовалось из-за землетрясения, во время которого были блокированы реки Кауха и Харсум. Именно они наполнили озеро и продолжают питать его своими водами.