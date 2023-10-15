1,36 млн туристов приехали в Волгоградскую область в 2023 году

С начала года регион посетило на 10% больше туристов, чем за весь 2022 год. Наиболее востребованными направлениями остаются патриотический и событийный туризм.

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В настоящее время гостям региона дополнительно доступен речной, экологический, познавательный, оздоровительный и гастрономический туризм. Для групп и индивидуальных поездок разработаны 185 маршрутов, сообщили в региональном комитете экономической политики и развития.

Основными точками патриотических маршрутов остаются мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музей-панорама «Сталинградская битва». Привлекают туристов и новые мемориалы на нижней террасе Центральной набережной.

Разнообразный отдых гостям и жителям Волгоградской области предлагают природные парки, по которым проходит более 50 маршрутов. В октябре Волгоград вошел в десятку популярных направлений для отдыха на реках. Причем если раньше гости обычно приезжали всего на сутки, то теперь бронировать места предпочитают на 2–3 дня.

Среди важных мероприятий лета стоит отметить сразу несколько фестивалей, которые привлекают много внимания туристов: молодежный фестиваль #ТриЧетыре; творческий фестиваль-конкурс «Волжские просторы»; традиционный арбузный фестиваль «Зело отменный плод!» в Камышине.