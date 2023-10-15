Топ-10 городов для поездок с детьми в октябре

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для путешествий с детьми в октябре. Об этом свидетельствуют результаты исследовании российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

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В рейтинге самых популярных направлений для поездок с детьми Нижний Новгород занял восьмое место. Средняя продолжительность поездки в Приволжскую столицу составила три дня, а цена жилья — 3 974 рубля за ночь.