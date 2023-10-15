В России набирает популярность новый вид туризма «избинг»

По данным издания «Вечерняя Москва», «избинг»-отели в последние годы получили распространение по всей территории РФ. Так, в Костромской и Ивановской областях они представляют собой стилизованные под XIX век деревянные дома с русской печкой, баней и даже огородом.

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При этом стоимость отдыха разная. Например, семь дней на побережье Волги для трех человек обойдется в 122 000 рублей с завтраками, а неделя в отеле возле Ясной Поляны - в 60 000 рублей.

Владелец «избинг»-отеля Алексей Шевцов уточнил, что за референс взяты избы жителей Севера и Дальнего Востока.

Эксперт Григорий Мельник предрекает этому направлению туризма хорошие перспективы в связи с интересом горожан к деревне.