"Остатки борща в холодильнике". Туристка — об отеле Новосибирска

Туристка раскритиковала привокзальный отель в Новосибирске Smart Hotel Kdo. Женщина рассказала НГС, что, несмотря на цену, в номере не было холодной воды, а средства гигиены нужно оплачивать дополнительно.

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Новосибирский отель Smart Hotel Kdo раскритиковала туристка. Женщина остановилась на 5 часов в отеле на улице Дмитрия Шамшурина, 43. Это было 24 сентября, а жила она в номере «комфорт дабл».

«Должна сказать, что 5 часов в этом номере мне обошлись в 3700 рублей. <…> В итоге, после утомительной дороги, в 12 ночи я получила холод в неотапливаемом номере, покрывало вместо одеяла (ложитесь одетой), от прежнего жильца остатки борща в холодильнике и огрызок котлеты», – поделилась историей путешественница по имени Светлана на Флампе.

Кроме того, жирными и заляпанными оказалась и посуда, а средств гигиены в номере оказалось. Туристка выяснила, что средства гигиены нужно покупать дополнительно. Об отсутствии горячей воды, пишет женщина, не предупредили.

Добиться возврата денег за услугу, которую не оказали, не удалось. На горячей линии также ничего не объяснили. Журналистам в отеле рассказали, что температура была в норме, а средства гигиены обязательно есть в номере. По поводу грязной посуды и остатков еды – недоработка горничных.

«Вы знаете, у нас бывают люди, которые бывают недовольны ни стоимостью, ни условиями, но их никто не заставляет заселяться. А они заселяются, еще и в очереди стоят, а потом высказывают всякие сплетни-бредни. Можно хоть до чего докопаться», — цитирует НГС администратора.