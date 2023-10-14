Бархатный сезон на Черном море завершился

Температура воздуха в регионах юга России начнет понижаться с 16–17 октября, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд о прогнозе погоды на неделю с 16 по 22 октября. Также будет остывать и вода в Черном море, что свидетельствует о завершении бархатного сезона на курортах Кубани.

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На юге Европейской России температура существенно понизится. Если в выходные в Краснодарском крае ожидается 24–26 градусов [тепла], то уже в понедельник-вторник столбики термометров опустятся до 17–19 градусов. Хотя к концу недели станет теплее и днем будет 22–24 градуса, но бархатный сезон на черноморских курортах завершился, потому что вода не будет прогреваться выше 20 градусов и в дальнейшем будет остывать, — заявил Вильфанд.