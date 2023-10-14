Питер для туристов: гречка с трюфелями, атомная субмарина и кусочек Парижа

В Санкт-Петербурге закрывают летний сезон и плавно входят в золотую осень. Комитет по развитию туризма поделился с редакцией новинками на туристической карте города.

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Гостей и жителей города ждут кулинарные изыски, тайные знания о Змее Горыныче и бесплатные парки.

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В Петергофе отключают фонтаны

Сегодня и завтра – последняя возможность полюбоваться фонтанами в Петергофе в нынешнем году. Музей-заповедник переходит на зимний режим работы. Но есть и хорошая новость: с 16 октября попасть во все парки можно будет бесплатно. Впрочем, в нынешние выходные вход в парки Александрия и Ораниенбаум также свободный с 8 до 10 утра и после 18 часов. Пришла пора золотых листопадов.

Bonjour, Питер

На Васильевском острове сегодня день превращений: в ДК Кирова проходит «Фестиваль всего французского». Для модниц – стилист сделает укладку и макияж по последней парижской моде. Для любителей деликатесов – на фудкорте предложат круассаны, улитки и другие изыски. Стоит не только поискать береты, но и удобную обувь – желающих научат аутентичному бретонскому танцу. Для детей и интеллектуалов – мастер-классы по созданию комиксов, квиз и уроки «парле франсе». А завершится день концертом группы The Boys of SPb, известной как исполнитель ирландской народной музыки.

Гурманам на заметку

Санкт-Петербург претендует на роль кулинарной столицы России. Первый гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак» – интересный способ получше узнать город. С 11 по 25 октября туристов и жителей приглашают 99 заведений от Комарово до Всеволожска и от Охта-Парка до Пушкина. В каждом из них – специальное меню, где есть и розовые блины от Арины Родионовны, и овсяная каша на кокосовом молоке с миндалем, и другие необычные рецепты.

О том, что завтрак для мужчины должен быть сытным, – напомнят 15 октября, на которое в нынешнем году выпадает День отца. К этому дню в меню включат такие калорийные блюда, как полба, – из дикой пшеницы с вяленой олениной и драгомировская каша с белыми грибами и черным трюфелем.

Нередко уникальные блюда берут на заметку в других городах страны и перенимают зарубежные повара.

Где спрятался Змей Горыныч

«Улицы как узор шотландского килта – клетки, полоски, прямоугольные и квадратные кварталы. Во дворах спрятались Змей Горыныч и башня грифонов, в садах – триумфальные колонны», – так рассказывает о своей авторской экскурсии Дмитрий Гамалия.

За 2,5 часа прогулки с аттестованным гидом туристы узнают много необычного о Васильевском острове.

В Невской дельте – он самый большой, и с ним связано больше всего петербургских легенд и сказаний: где спрятались языческие боги и обитает нечистая сила, откуда черпали силу алхимики. Среди ответов: много ли на самом деле на острове было мужчин с именем Василий, раз его так назвали. Портал Visit Petersburg предлагает забронировать тур через личные сообщения с экскурсоводом.

Поднять себя над землей

Необычные впечатления – главная особенность проекта «Новая туристская география». Только в нынешнем году уже создано более трех сотен оригинальных турпродуктов, уточнили в Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Один из них – интерактивный музей физики «Светоскоп». Главный принцип – попробовать что-то невероятное самостоятельно. От эффекта парения над землей до запуска самолета с помощью световой энергии. Адрес: общественное пространство «Лофт Проект Этажи», Лиговский проспект, 7.

Сконструировать робота, способного работать под водой, – это в студию «Океаника лаб». Современная лаборатория для детей и взрослых открыта в многофункциональном пространстве «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40А. Для посещения нужна предварительная запись.

Как делают картон

На карте промышленного туризма еще одна точка – завод «Картонтоль». В начале октября для представителей петербургских туроператоров здесь провели ознакомительный тур. Экскурсантов ждет полное погружение в производство от загрузки макулатуры до фасовки готового картона, из которого делают, в частности, спичечные коробки и гильзы для разных потребительских товаров. Предприятие со 150-летней историей удобно расположено на проспекте Обуховской обороны и имеет выход на набережную Невы. Для гостей предусмотрены фотозоны с интересными ракурсами.

Карта в помощь

Получить бесплатную карту и буклеты о достопримечательностях Петербурга – это лишь один из поводов посетить павильон Городского туристско-информационного бюро. В Кронштадте гости «Острова фортов» уже успели оценить помощь его специалистов при планировании нестандартных маршрутов по огромной территории. Очередной киоск – 12-й по счету в городе – был открыт в начале октября у входа в музейно-исторический парк. Время работы – с 10 до 19 часов без выходных.

А вот павильон на Дворцовой площади закрыли на ремонт до новогодних праздников. Работают ближайшие к нему – на Миллионной улице, 25, а также на Садовой, 14, и Лиговском проспекте, 10, к. 1. Все адреса на портале Visit Petersburg.

В топе – расслабиться и поесть

По итогам летнего туристического сезона аналитики сервиса «Турбарометра Санкт-Петербурга» назвали среди лидеров обсуждения новое место отдыха – «Остров фортов» в Кронштадте. В частности, в новом Музее военно-морской славы среди экспозиций – атомная подлодка К-3, для осмотра которой к концу года обещают начать экскурсии. Посетители отметили вкусную и разнообразную еду в парке, живописные виды и возможность отдохнуть с детьми.

«Севкабель Порт» на Васильевском острове запомнился гостям развлекательными шоу с мастерами стендапа и других концертных жанров, ярмарками-выставками и мастер-классами. Понравились столики в кафе и ресторанах с видом на Финский залив. А в Музее Фаберже туристов привлекла необычность интерьеров и экспозиций.