Отель дрожал: туристов в Сочи разбудили громкие хлопки

«Что-то очень сильно взорвалось. Весь дом дрожал. Подробностей нет, но все из домов повыходили. Кто-то вон в трусах выбежал на улицу», – сообщил в редакцию TourDom.ru один из местных жителей.

Как оказалось, это сработала система ПВО. В районе 07:10, по информации Минобороны, над акваторией Черного моря были уничтожены два украинских беспилотника. Пострадавших нет. Как заверил глава Сочи Алексей Копайгородский , все системы курорта работают штатно.

«Было два средней мощности, а третьим, видимо, сбили. Даже отель задрожал. Мы живём в Ellison Мечта», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» . «А мы 5 раз слышали», – отвечают другие.

По информации телеграм-каналов, из-за обнаружения беспилотника на некоторое время ограничивали работу аэропорта Адлер. Судя по онлайн-табло, больших корректив в его работу эти обстоятельства не внесли. На полчаса позже был отправлен борт «России» в Ереван. С отставанием от 1 до 2 часов были отправлены самолёты «Уральских авиалиний» и «Победы» в столицу.