В Крыму за девять лет появилось 69 туристических маршрутов

В Крыму с 2014 года разработали и открыли 69 маршрутов для туристов, 17 мест отдыха в границах особо охраняемых природных территорий. Об этом написало Крымское информагентство.

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Полуостров представит новый экстремальный турмаршрут на автомобилях по горе Демерджи в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ.

Помимо этого, обустраивают новый эколого-просветительский маршрут на территории ландшафтно-рекреационного парка «Бахчисарай». Он будет проходить в урочище Алимова балка. Маршрут рассчитан на школьников и взрослых, интересующихся историей и любящих природу.