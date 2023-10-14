Сочи стал самым популярным направлением для отдыха во время осенних школьных каникул

В этом году школьники отдыхают с 30 октября по 6 ноября 2023 года. Большая часть – 77% выбрали в качестве отдыха в путешествие по России. Лидером стал Сочи.

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Наиболее популярным направлением стали Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», российские семьи начали планировать отдых в середине сентября.

В среднем, в Сочи родители с детьми планируют провести неделю, в Питере и Калининграде - по пять дней.

Дольше всего – 8 дней, россияне планируют провести время в Минеральных Водах.

Путешественники с детьми чаще всего проводят заграницей 11 дней. Зарубежные поездки жители России начали бронировать в начале сентября. Самыми популярными направлениями стали Турция, Таиланд, ОАЭ и Армения.