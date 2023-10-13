7 мест в России для путешествий к космическим пейзажам

Пока человечество мыслями стремится в космос, настоящие инопланетные пейзажи доступны для любования уже сейчас. Далеко ходить не надо — места, достойные фонов «Марсианина» или «Кибердеревни», есть даже в России.

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«Секрет» вместе с экспертами сервиса «Яндекс.Путешествия» собрал гид по самым уникальным местам России, где можно почувствовать себя на другой планете.

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Село Барханы

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Пейзажи марсианской пустыни, которую преодолевает главный герой «Кибердеревни», чтобы спасти свою инопланетную ферму от алчной корпорации, снимали не в павильоне. Эти космические виды каждый желающий может увидеть в Астраханской области возле села Барханы. Здесь можно прокатиться по настоящим пустынным барханам на джипе с опытным водителем.

Главная достопримечательность — песчаный бархан «Большой брат». Но помните: без профессионала лучше не рисковать. Если захотите сделать в этих местах тематическую фотосессию в космическом или постапокалиптическом стиле, для впечатляющего результата лучше заранее продумать свой образ.

Как добраться

Путь от Астрахани до поселка Барханы на автомобиле займёт около полутора часов, расстояние между этими населёнными пунктами — 104 км.

Где остановиться

В любой гостинице Астрахани по вкусу, местный центр цивилизации всё же будет понадёжнее, чем палатка в пустыне.

Урочище Кызыл-Чин

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Алтай — кладезь природных чудес. В его сердце находится урочище Кызыл-Чин, прозванное «алтайским Марсом». Живописные горы, окрашенные в яркие красные, зелёные и жёлтые оттенки, создают ощущение будто вы перенеслись на другую планету. Эти цвета — результат уникального состава местных пород.

Урочище Кызыл-Чин располагается в районе Кош-Агач. Это не только визитная карточка Алтая, но и место, богатое историческим наследием. Здесь можно обнаружить окаменелости моллюсков и водорослей, а также древние петроглифы и курганы. Хоть местность и кажется безжизненной, летом тут цветут кустарники, делая пейзаж ещё более завораживающим. При планировании поездки необходимо учесть отсутствие инфраструктуры и взять всё нужное с собой.

Как добраться

На Урочище можно приехать исключительно на автомобиле. Расстояние от Горно-Алтайска — 490 км, от Бийска — 580 км, а от Барнаула — 730 км.

Где остановиться

Кош-Агач — ближайшее место с возможностью ночлега. Доехать от Кош-Агача до Урочища можно примерно за полчаса на машине.

Озеро Эльтон

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Озеро Эльтон в Волгоградской области поражает своими уникальными ландшафтами. Летом солнце выпаривает воду, оставляя соленый осадок — рапу. Воды этого озера считаются лечебными, и многие туристы приезжают сюда не только за ними, но и ради потрясающих видов, напоминающих пейзажи других планет. На протяжении веков озеро привлекало своими богатыми ресурсами и потрясающими пейзажами. На Эльтоне добывали соль ещё во времена Ивана Грозного.

Это крупнейшее озеро Волгоградской области и одно из самых минерализованных водоёмов в мире. Здесь можно встретить много мигрирующих птиц, особенно осенью. В жаркую погоду озеро может менять свой цвет на розовый из-за водорослей. Но даже в прохладное время года здесь великолепно. Рядом с Эльтоном множество интересных мест: национальные парки, этнографические центры и многое другое.

Как добраться

До поселка Эльтон, возле которого находится знаменитое озеро, можно доехать на автобусе из Волгограда. Дорога занимает примерно 6 часов. Стоимость билета — около тысячи рублей.

Где остановиться

В Эльтоне есть санаторий.

Озеро Баскунчак

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В Астраханской области скрыто уникальное место — озеро Баскунчак. Один из самых солёных водоёмов мира создаёт невероятные пейзажи и особые условия: утонуть в его водах невозможно. Туристы, желающие укрепить здоровье, могут воспользоваться грязевыми ваннами и насладиться лечебными свойствами озера. Этот удивительный водоём расположен в природном заказнике «Богдинско-Баскунчакский». Это — ключевой источник соли для России, который обеспечивает до 80% общенациональной добычи.

Если планируете посетить Баскунчак в ясную погоду, обязательно захватите с собой защиту от солнца: отражаясь от воды и кристаллов соли, оно многократно усиливает своё воздействие. Как добраться Дорога из Ахтубинска к озеру Баскунчак на личном автомобиле займёт около часа. Также есть автобусные маршруты, следующие из Ахтубинска до посёлка Нижний Баскунчак, который находится у озера.

Где остановиться

Ахтубинск — ближайший крупный город для ночёвки.

Долина Гейзеров

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Долина гейзеров — волшебное место на Камчатке, привлекающее туристов своими захватывающими пейзажами. Расположенная в пределах Кроноцкого заповедника, долина дарит уникальный микроклимат, в котором растут самые редкие растения. Этот район также служит домом для многих животных, включая медведей и беркутов. Тем, кто отправляется сюда, следует учитывать ограниченную доступность мобильной связи.

Как добраться

Долину гейзеров нельзя посетить без экскурсии. Чаще всего предлагаются вертолётные туры, но иногда организуются и пешие маршруты. Информацию о месте сбора рекомендуется уточнить у вашего гида.

Где остановиться

Петропавловск-Камчатский — крупнейший населённый пункт на полуострове. В городе есть отели на любой вкус и кошелёк.

Посёлок Ключи

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После увлекательной экскурсии по долине гейзеров Камчатки обязательно загляните в посёлок Ключи. Именно здесь, на фоне вулкана Шивелуч, после недавнего извержения проводили съёмки культовых эпизодов «Кибердеревни». Чёрный пепел превратил территорию в место, напоминающее другую планету, и местные жители устраивали необычные игры, создавая фигурки из пепла.

Ключи — не просто посёлок в Камчатском крае. Он стоит на исторической земле, где когда-то был казачий острог Нижнекамчатск. Острог в прошлом был разрушен из-за восстания в 1731 году. Сегодня в Ключах функционирует Вулканологическая станция и метеостанция.

Как добраться

Чтобы доехать до посёлка Ключи из Петропавловска-Камчатского, можно воспользоваться автобусами. Сначала нужно найти маршрут номер 1, 21 или 22 до остановки «Автостанция 10-й километр». Затем пересесть на автобус 218, который отправляется в Ключи. Билет обойдётся в 3500 рублей. Такое путешествие займёт около 10 часов. Также можно доехать на своём автомобиле.

Плато Бермамыт

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Плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии — величественное природное место. Это часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Здесь можно насладиться впечатляющими панорамами: вершины Большой и Малый Бермамыт возвышаются на 2500 метров. При ясной погоде открывается потрясающий вид на Эльбрус, особенно красочный на рассвете или закате. Место привлекает туристов своими уникальными природными картинами. Многие остаются здесь на ночь, чтобы полюбоваться звездами. При удачном стечении обстоятельств можно увидеть явление «брокенских призраков» — особое сияние на облаках. Для комфортного путешествия лучше выбрать организованный тур: так вас будут ждать удобный транспорт и знающий гид. Только не забудьте комфортную одежду и защиту от солнца.

Как добраться

Чтобы доехать до плато, отправляйтесь из Кисловодска. Дорога в 57 километров займёт 2–3 часа. Также стоит учитывать, что местный рельеф лучше преодолевать на внедорожнике.

Где остановиться