В России ожидают роста турпотока на курорт "Шерегеш"

"В наступающем сезоне прогнозируется рост турпотока на курорт на более чем 8%. Мы идем к тому, чтобы "Шерегеш" стал круглогодичным курортом. При участии корпорации Туризм.РФ и инвестора в регионе реализуется проект всесезонного курорта "Новый Шерегеш", ведется разработка проектной документации. Будут построены дороги и коммунальная инфраструктура. В сентябре этого года утвержден новый национальный маршрут "Горная Шория. К детям тайги", который позволит гостям Шерегеша открыть для себя всю красоту этого края", - привели в пресс-службе слова Чернышенко.