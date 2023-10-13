В России ожидают роста турпотока на курорт "Шерегеш" в новом сезоне
Горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кемеровской области посетили свыше 2,3 млн человек в сезоне 2022-2023 годов, в следующем ожидается рост на 8%. Также обсуждается вопрос развития всесезонного курорта "Новый Шерегеш", сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам рабочей встречи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.
"В наступающем сезоне прогнозируется рост турпотока на курорт на более чем 8%. Мы идем к тому, чтобы "Шерегеш" стал круглогодичным курортом. При участии корпорации Туризм.РФ и инвестора в регионе реализуется проект всесезонного курорта "Новый Шерегеш", ведется разработка проектной документации. Будут построены дороги и коммунальная инфраструктура. В сентябре этого года утвержден новый национальный маршрут "Горная Шория. К детям тайги", который позволит гостям Шерегеша открыть для себя всю красоту этого края", - привели в пресс-службе слова Чернышенко.
Также на встрече обсуждались вопросы развития спорта в регионе, в частности, к 2030 году в регулярные занятия спортом должны быть вовлечены не менее 70% граждан, на конец 2022 года этот показатель составлял 52%.
"В течение пяти лет мы активно модернизировали спортивную инфраструктуру в Кузбассе - от дворовых площадок в шаговой доступности до круглогодичных спортивных комплексов и специализированных многофункциональных спортивных центров, которые строятся по новым технологиям. Спорт становится массовым и доступным не только для больших достижений. Комплексы и площадки возводятся для всех жителей региона, что способствует привлечению людей к занятиям спортом и воспитанию новых чемпионов", - прокомментировал Цивилев.
"Шерегеш" - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. Сейчас в "Шерегеше" есть порядка 4,3 тыс. мест для размещения туристов, в том числе частное жилье под суточную аренду в поселке рядом с горнолыжным комплексом.