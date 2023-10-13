В Костроме на территории кремля восстановлен Богоявленский собор

Уникальная постройка XVIII века была разрушена в советское время. Восемь лет назад начались работы по восстановлению храмового комплекса. Возвести собор решено было на том же месте, где он простоял больше двух столетий. Попечительский совет по возрождению святыни возглавил патриарх Кирилл.

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При поддержке местных властей и известного благотворителя проект удалось реализовать исторически точно. Сам Богоявленский собор и 64-метровая колокольня воссозданы по оригинальным чертежам. Теперь это одна из самых высоких точек города, с которой открывается вид на Кострому. Для удобства туристов колокольню оборудовали скоростными лифтами.

Верхний храм украсило паникадило, которое чудом уцелело после сноса постройки. Отреставрированный элемент внутреннего убранства теперь стал настоящей изюминкой собора. В нижнем пределе установили 28 плит с именами 262 Героев Советского Союза и России – уроженцев Костромской области.