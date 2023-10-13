Названы пять самых обсуждаемых мест Петербурга

Аналитики изучили отзывы гостей Санкт-Петербурга и рассказали, какие места входят в Топ-5 самых обсуждаемых.

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Эксперты отмечают, что по данным, полученным на основе всероссийского репрезентативного опроса, около 60 процентов туристов, посетивших Северную столицу с культурно-познавательными целями, планируют повторить поездку в следующем году.

Среди самых популярных мест – «Остров фортов», «Севкабель Порт», Музей Фаберже, «Новая Голландия», евангелическо-лютеранская церковь святой Анны Анненкирхе. Также пользуются популярностью Музей российских железных дорог, океанариум, «Никольские Ряды», музеи «Эрарта», «Гранд Макет Россия» и «Петровская акватория», Ботанический сад Петра Великого, передает газета «Петербургский дневник».

До этого стало известно, что в Петербурге представят инновационную выставку в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Она начнет работу 1 ноября, передает Neva.Today.