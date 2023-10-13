$96.99-2.99103.03-2.92

Под Калининградом построят новый морской курорт «Русская Балтика»

Власти Калининградской области совместно с корпорацией «Туризм.РФ» подготовили дорожную карту проекта морского курорта «Русская Балтика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Под Калининградом построят новый морской курорт
© nsn.fm

Губернатор области Антон Алиханов и гендиректор «Туризм.РФ» Сергей Суханов обсудили условия строительства.

«Мы заканчиваем работу по освобождению земельных участков от арендных прав третьих лиц и начинаем работу по внесению изменений в генеральный план района», – подчеркнул Алиханов.

«Русская Балтика» расположится на Балтийском побережье в Зеленоградском городском округе близ поселка Поваровка. Планируется, что на курорте возведут гостиницы на три тысячи номеров. Как ожидается, к 2035 году «Русская Балтика» будет принимать до двух миллионов туристов в год.

Между тем член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН сообщила, что турпоток по России в 2023 году может достигнуть 72 млн человек.