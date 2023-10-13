Пятигорские каникулы: осенний гайд для туристов

«Эолова арфа», на которой играл сам ветер, галерея, где читал стихи Маяковский и пел Шаляпин, место последней дуэли Лермонтова и «ворота», у которых можно загадать суженого. Топ локаций курорта.

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Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова

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Отпуск осенью — хороший повод приехать в Пятигорск, ведь именно здесь каждый год отмечают день рождения автора «Героя нашего времени». И даже если на само торжество (а оно 15 октября) вы не попадаете, пропустив концерт местных артистов и дегустацию варенья из русской печи, в государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова заглянуть все равно стоит.

Маленький домик, где писатель провел два летних месяца, до сих пор хранит о нем память. Во флигеле с камышевой крышей постарались воссоздать атмосферу, царившую тут летом 1841 года. В кабинете — подлинные письменные стол и кресло из петербургской квартиры Лермонтова, в буфетной — его серебряный молочник, в гостиной — круглый столик, за которым написаны последние стихи.

Машуковский лесопарк

Пятигорск уютно расположился у горы Машук, подножье и склоны которой занимает одноименный лесопарк. С его территории открываются живописные виды на город. Особо атмосферны городские панорамы по вечерам, когда улицы наполняются светом тысяч фонарей. Здесь можно прогуляться по аллеям или устроить пробежку среди деревьев. Место оценят и дети, ведь тут встречаются ежи, белки, зайцы и лисы.

На территории Машукского лесопарка находятся минеральные источники, поэтому здесь обустроены различные санатории. До вершины можно добраться на канатной дороге. В парке немало и достопримечательностей.

Место дуэли Лермонтова

И первая знаковая локация лесопарка — маст-си среди поклонников Лермонтова. Речь о месте последней дуэли писателя, где сейчас установлен обелиск с барельефом. Локация находится на северо-западном склоне горы Машук. До достопримечательности можно добраться на общественном транспорте или пешком, прогулявшись среди вековых деревьев.

«Ворота любви»

Одна из самых романтических точек Пятигорска находится недалеко от места дуэли Лермонтова. «Ворота любви» окружены горами и густыми массивами, а курорт отсюда виден как на ладони. Экскурсоводы говорят, местные дали локации и второе название — «Ворота Солнца». Дело в том, что через них можно наблюдать как восход, так и закат. А еще в хорошую погоду отсюда открывается потрясающий вид на Эльбрус.

Влюбленные называют место символом гармонии и понимания. В день свадьбы сюда приезжают пары из ближайших городов. По традиции, чтобы семейная жизнь была долгой и счастливой, жених должен трижды пронести невесту через ворота. Те, кто еще не нашел свою любовь, могут загадать желание. Местные уверяют: оно обязательно сбудется.

Парк «Цветник»

Хочется увидеть как можно больше, но отпуск слишком короткий? Тогда отправляйтесь в парк «Цветник». Там находится масса достопримечательностей курортного Пятигорска: кофейня Гукасова — старинное здание в стиле модерн, напоминающее большой пароход с кованой палубой, недавно вернувшиеся к жизни Лермонтовские ванны и Лермонтовская галерея, где читал стихи Владимир Маяковский, танцевала Айседора Дункан и пел Федор Шаляпин. Неподалеку — Театр оперетты, с постройки которого, как утверждают историки, на Кавминводах началась культурная жизнь, а также знаменитая пятигорская ресторация.

«Цветник» — отличное место для осенних прогулок среди каменных гротов. Парк украшают арт-объекты: бронзовая девушка-клоунесса, на ногу которой уселась бабочка, солнечные часы и питьевой бювет — тритон. В «Цветнике» можно увидеть памятники орлу и персонажу «Двенадцати стульев» Кисе Воробьянинову. В получасе ходьбы от него стоит и сам Остапа Бендер. Памятник расположен у «Провала», на ремонт которого герой романа собирал деньги.

Беседка «Эолова арфа»

Не менее знаменита беседка «Эолова арфа». С этой точки открывается панорама курорта. По вечерам в беседке включается подсветка и играют местные музыканты. Рядом с «Эоловой арфой» есть скамейки, где можно послушать выступления и отдохнуть после долгой прогулки. А еще место отлично подходит для фотосессий.

Названием беседка обязана персонажу древнегреческих мифов Эолу, повелителю ветров. Изначально в ней установили две арфы. Мелодии из них «извлекали» порывы ветра. Сегодня арф в беседке нет, но музыка продолжает звучать благодаря аудиотехнике. Кстати, у «Эоловой арфы» часто бывал Михаил Лермонтов и упомянул ее в «Герое нашего времени».

Парк культуры и отдыха имени Кирова