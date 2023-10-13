В Урае возрождают традиции манси и принимают туристов

Журналисты "РГ" продолжают путешествовать по таежным северным местам. Сегодня мы побывали на вогульском подворье в общине Элыхотом (с языка манси это переводится как "завтрашний день" или "будущее").

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Умывались дымом чаги, чтобы очистить мысли и душу, пели хвалу солнцу и мастерили ложки из бересты. А еще посидели на настоящих оленьих шкурах в чуме, узнали, как принимали ванну древние манси (спойлер - они не мылись водой, а обмазывали кожу рыбьим жиром, потели и потом соскребали грязь вместе с верхним слоем).

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Вообще вся жизнь паули (деревни, где проживало несколько семей) крутилась вокруг рыбы: ею питались (причем тот, у кого улов оказался лучше, делился с другими), из выделанной рыбьей кожи шили нижние рубахи и непромокаемую обувь, а хрящи шли на украшения. Даже пироги пекли из рыбьей муки (порсы), вместо яиц использовали икру, а готовый хлеб обмакивали в рыбий жир. Также ее сушили, вялили, делали юкколу: рыбий белок составлял основу рациона вместе с ягодами - клюквой, костяникой, морошкой, голубикой.

Кондинские манси чумы не использовали, они, в отличие от хантов, вели полукочевой образ жизни и селились в избах. На лето перебирались поближе к реке в берестяной дом, который не надо топить. Кроме большой семейной избы была маленькая женская - манькол. Туда уходили на время менструации и родов. Женились рано, за невесту давали калым, не всегда у парня была возможность выплатить его сразу, поэтому он брал жену, что называется, в кредит. А если не рассчитывался вовремя, родители могли забрать дочь назад.

Уже 16-й год родовую деревню Новая Силава, а вместе с ней традиции манси, возрождает Ольга Фомичева-Октаева. Помогают ей в этом дочери, а нынешним летом присоединилось "Движение первых": ребята помогли очистить березовую рощу от сухостоя и провели этнофестиваль. На следующий год планируют прибрать берег речки Конденки.