Как будут отдыхать россияне в ноябре

В пятницу, 3 ноября, россиян ожидает сокращенный на час рабочий день. В 2023 году 365 календарных дней, из них рабочих – 247, праздничных и выходных – 118. Следующие длинные выходные ожидают россиян на Новый год, передает «Общественная служба новостей».

Скоро в России начнутся длинные ноябрьские выходные. Аналитики посчитали, во сколько обойдется средняя ночь в гостинице во время путешествия в эти дни. Также они узнали, какие направления станут самыми популярными. Об этом – в материале «ФедералПресс». Исследование аналитиков сервиса показало, что бронирование отелей и другого жилья для туристов в период с 4 по 6 ноября увеличилось в полтора раза.