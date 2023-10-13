Как будут отдыхать россияне в ноябре
Длинные выходные ждут россиян в ноябре. «ФедералПресс» рассказывает, в какие дни граждане будут отдыхать.
«С субботы, 4 ноября, по понедельник, 6 ноября, включительно в России будут длинные выходные по случаю Дня народного единства», – говорится в сообщении.
В пятницу, 3 ноября, россиян ожидает сокращенный на час рабочий день. В 2023 году 365 календарных дней, из них рабочих – 247, праздничных и выходных – 118. Следующие длинные выходные ожидают россиян на Новый год, передает «Общественная служба новостей».
Скоро в России начнутся длинные ноябрьские выходные. Аналитики посчитали, во сколько обойдется средняя ночь в гостинице во время путешествия в эти дни. Также они узнали, какие направления станут самыми популярными. Об этом – в материале «ФедералПресс». Исследование аналитиков сервиса показало, что бронирование отелей и другого жилья для туристов в период с 4 по 6 ноября увеличилось в полтора раза.