Около 24 рейсов задержали и семь отменили в московских аэропортах

Порядка 24 авиарейсов задержаны и семь отменены в трех столичных аэропортах «Внуково» , «Домодедово» и «Шереметьево» утром в субботу, следует из данных сервиса « Яндекс . Расписание».

Уточняется, что на 7.53 мск во «Внуково» девять рейсов были задержаны и три отменены, в «Домодедово» – 11 рейсов задержаны и четыре отменены. В «Шереметьево» четыре рейса задержаны, передает РИА «Новости».