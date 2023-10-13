Живые камни и НЛО: названы самые мистические места России

Первое место в топе самых мистических мест России заняли плато Воттоваара и сейды в Карелии, которые также называют «живыми» камнями. С этим местом связано много мифов, легенд и историй про НЛО. Также в рейтинг, разработанный сервисом «Туту.ру», вошло древнее поселение Аркаим, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

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На плато Воттоваара у туристов плохо работают компасы и разряжаются телефоны. Некоторые путешественники сталкиваются здесь с внезапным ухудшением самочувствия, другие – расслабляются. Тем не менее, у туристов плато пользуется огромной популярностью, несмотря на отсутствие инфраструктуры, отмечают аналитики.

Вторым самым мистическим местом признали Аркаим – столицу древней Страны городов в Челябинской области. Он представляет собой комплекс из двух кольцевых жилых кварталов с множеством «квартир» по кругу. До сих пор неизвестно, почему жители покинули Аркаим, спалив перед уходом его дотла. Сегодня это место является заповедником и любителями паранормальных явлений признано местом силы.

На третьем месте рейтинга самых мистических территорий оказался мыс Бесов Нос в Онежском озере в Карелии. Как и в случае с плато Воттоваара, здесь много туристов, хотя нет никакой инфраструктуры для них.

На четвертом месте рейтинга – Ловозеро в Мурманской области, где с конца XIX века массово замечают признаки «арктического психоза», далее – остров Ольхон с магнитными аномалиями и миражами и долина Шумак в Бурятии, где находятся целебные источники.

На последнем месте рейтинга – урочище Аккурум с каменными глыбами, по форме напоминающими грибы, расположенное на Алтае. Считается, что глыбы слышат людей и могут исполнять их желания.