Число туристов на маршруте ДВЖД к пляжам Приморья выросло на 18,8%

Число туристов на мультимодальном маршруте ДВЖД к пляжам Приморья выросло на 18,8%
За летний сезон 2023 года по туристическим маршрутам Дальневосточной магистрали перевезли более 7,5 тыс. пассажиров.
Число пассажиров мультимодального маршрута к местам отдыха на побережье Японского моря в Приморье в летнем сезоне превысило 2,3 тыс. человек, это на 18,8% больше, чем в 2022 году, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
"За летний сезон 2023 года по туристическим маршрутам Дальневосточной магистрали перевезено более 7,5 тыс. пассажиров. Наиболее востребованными на ДВЖД стали два направления. Мультимодальным маршрутом "поезд плюс автобус" до мест отдыха на побережье Японского моря в Приморском крае воспользовались более 2,3 тыс. дальневосточников, что на 18,8% выше показателей прошлого года. Тур к уникальному объекту - Чертовому мосту - на Сахалине привлек более 5 тыс. человек (+19,3% к 2022 году)", - говорится в сообщении.
В июле для развития внутреннего туризма на Дальневосточной железной дороге был запущен новый маршрут выходного дня в Комсомольск-на-Амуре и далее к горному озеру Амут. Кроме этого, за три летних месяца этого года почти в два раза выросло количество отправок детских организованных групп. По направлениям Хабаровск - Владивосток, Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск - Ноглики было перевезено 6,3 тыс. ребят.