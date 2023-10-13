Число туристов на маршруте ДВЖД к пляжам Приморья выросло на 18,8%

"За летний сезон 2023 года по туристическим маршрутам Дальневосточной магистрали перевезено более 7,5 тыс. пассажиров. Наиболее востребованными на ДВЖД стали два направления. Мультимодальным маршрутом "поезд плюс автобус" до мест отдыха на побережье Японского моря в Приморском крае воспользовались более 2,3 тыс. дальневосточников, что на 18,8% выше показателей прошлого года. Тур к уникальному объекту - Чертовому мосту - на Сахалине привлек более 5 тыс. человек (+19,3% к 2022 году)", - говорится в сообщении.