В Крыму рассказали о планах увеличить турпоток в 3,5 раза до 2030 года

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал о планах по увеличению туристического потока в 3,5 раза до 2030 года.

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Об этом сообщает «Крым 24».

«С 2017 года ключевые цели, направления и механизмы развития туризма определяются Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. С целью её реализации принята Стратегия развития туристского кластера Республики Крым до 2030 года», — заявил Константинов.

В планы республики также входит увеличение количества койко-мест в круглогодичных средствах размещения и количества обустроенных пляжей.