В Крыму турпоток снизился на треть

Турпоток в Крым значительно сократился на 30% из-за прекращения работы симферопольского аэропорта. Об этом информировал Владимир Константинов, председатель Госсовета республики, через свой Telegram-канал.

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Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России после начала спецоперации привело к усложнению транспортной логистики, подчеркнул руководитель крымского парламента.

Константинов отметил, что ранее авиасообщение составляло более 30% общего пассажиропотока в регионе. Однако ограничения полетов усилили роль других видов транспорта, таких как железнодорожный, автомобильный и мультимодальный.

Тем не менее, туристический поток в Крыме за первые 12 месяцев 2022 года снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнул председатель Госсовета.