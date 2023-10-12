Путешествие на край света: что посмотреть в Мурманске

Мурманск - самый большой город за полярным кругом в России. Детальный путеводитель по главным достопримечательностям и развлечениям Мурманска: что обязательно стоит посетить и попробовать в северной столице в 2023 году.

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Мурманск - это самый крупный город за Полярным кругом в России. Расположенный на берегу Кольского залива Баренцева моря, он является важным морским портом и промышленным центром. Несмотря на суровый северный климат, экскурсии из Мурманска притягивает туристов со всего мира своими уникальными достопримечательностями и красотами северной природы.

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В этой статье мы рассмотрим основные причины, почему стоит посетить Мурманск в 2023 году, а также дадим советы, на что обратить внимание в этом необычном северном городе.

Северное сияние и полярные ночи

Одна из главных причин посетить Мурманск - увидеть уникальное природное явление - северное сияние. Нигде в России нельзя наблюдать это чудо природы так же часто и великолепно, как в Мурманске.

Зимой в городе наступают долгие полярные ночи, когда солнце не показывается над горизонтом несколько недель. Именно в это время на ночном небе можно увидеть яркие и переливающиеся разноцветные столбы северного сияния. Лучшее место для наблюдения - высокие холмы за городом, откуда открывается панорамный вид на ночное полярное небо.

Также в Мурманске проходит ежегодный фестиваль северного сияния, во время которого можно не только полюбоваться красотой, но и узнать много интересного об этом природном феномене.

Морская столица России

Мурманск по праву считается морской столицей страны. Это крупнейший незамерзающий порт России, через который идет огромный грузопоток. Порт и связанная с ним инфраструктура - визитная карточка города.

Обязательно стоит посетить старый морской вокзал, который является памятником архитектуры в стиле сталинского ампира. Отсюда открывается живописный вид на залив и портовые сооружения.

На набережной можно увидеть настоящий музей кораблей под открытым небом. Здесь пришвартованы старые ледоколы, в том числе легендарный "Ленин", на котором можно совершить увлекательную экскурсию.

Мурманск - отличное место для морской прогулки. Из порта регулярно отправляются комфортабельные катера и яхты, во время круиза на которых можно полюбоваться красотами Кольского залива.

Северная экзотика

Путешествие в Мурманск - это возможность окунуться в удивительную экзотику Русского Севера. Здесь вас ждет знакомство с самобытной культурой саамов - коренного народа Кольского полуострова.

Обязательно стоит посетить саамскую деревню Ловозеро с традиционными чумами и национальным колоритом. В окрестностях Мурманска также расположены загадочные лабиринты - каменные сооружения древних саамов, возраст которых насчитывает тысячи лет.

Неподалеку от Мурманска находится поселок Териберка - настоящая жемчужина Кольского побережья. Здесь можно увидеть уникальный Лахтинский риф с останками затонувших кораблей. А еще знаменитый пляж драконьих яиц - галька необычной округлой формы, отполированная морем.

Путешествие на Север подарит множество ярких впечатлений и знакомство с удивительными природными объектами, которых нет больше нигде в России.

Заключение