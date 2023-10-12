Раскрыта стоимость горнолыжного отдыха в Сочи зимой

Проживание на горнолыжных курортах Сочи зимой будет стоить от 2,8 тысячи рублей в сутки. Об этом РИА Новости сообщила генеральный директор «Красной Поляны» Яна Перепечаева.

© Lenta.ru

«Цена на апартаменты стартует от 2,8 тысячи рублей за сутки с персоны вне январских праздников, — раскрыла она стоимость. — И от 5,7 тысячи рублей за сутки в период новогодних каникул». Перепечаева добавила, что стоимость отдыха в Сочи зимой 2023-2024 пока остается на уровне прошлогодней.

Наиболее высокий спрос на курорте ожидается на Новый год, а также с конца января до середины марта. По словам главы курорта, в это время в горах много снега, а у школьников и студентов каникулы.

Перепечаева уточнила, что в этом сезоне Красная Поляна примет на 10-15 процентов больше туристов, чем в прошлом году, когда покататься на лыжах приехали 690 тысяч отдыхающих.