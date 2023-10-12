Почему туристы стали тратить больше на отдых в России

Согласно последнему мониторинговому опросу ВЦИОМ, траты на отдых в России этим летом увеличились у туристов в 1,6 раза. Если год назад каждый россиянин заплатил за отпуск в среднем 38 605 руб., то в 2023-м – 63 158 руб. Изменились и приоритеты. Так, наши соотечественники во время отпуска больше внимания стали обращать на такие факторы, как «красивая природа и чистый воздух» (это отметили 27% опрошенных), а также качество обслуживания и демократичные цены (14%). Оба эти показателя заметно выросли по сравнению с 2022-м – на 8 и 7%-ных пунктов соответственно. А вот за «позитивные эмоции и впечатления» высказались лишь 8% респондентов, и число тех, кто выбрал этот вариант в качестве главного плюса отдыха в России, за год снизилось. Что касается наиболее неприятного фактора, повлиявшего на удачное течение отпуска, то им стали высокие расходы. На это указали 22% участвовавших в опросе туристов.

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Но самым интересным показателем стал, конечно, рост средней стоимости отдыха. Учитывая, что инфляция у нас никак не 60% (причем по любым данным), динамика трат туристов вызывает вопросы. «Здесь нет ничего необычного, – считает директор по развитию сети OnlineTur.ru Игорь Блинов. – За год появилось огромное количество новых туристических маршрутов, локаций, объектов проживания и т. д. И если еще пару лет назад туристы тратились в основном на транспорт по изъезженным маршрутам между, условно, 10 городами, то в последнее время покупаются наземные услуги, сформировано большое количество продукта с высокой добавленной стоимостью, отрасль растет, спрос не только на билеты и отели. Все это вместе и толкает средний чек вверх вместе с инфляцией в том числе».