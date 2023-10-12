Осенью туристы из Ханты-Мансийска едут в горы Алтая и на Кавказ

Осенью туристы из Ханты-Мансийска предпочитают путешествия к горным местностям. Для путешествий по России югорчане выбирают Алтай и Кавказ, а также постепенно начинают планировать зимний отдых. Об этом корреспонденту агентства сообщил туроператор «ЮграМегаТур».

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«Этой осенью у югорчан очень популярны такие направления как Кавказ, Алтай и Дагестан. Летом эти направления тоже были востребованы, но доля пляжного отдыха превалировала. Кроме того, люди уже начинают готовиться к отдыху в зимний период. Поэтому есть четкий запрос на Великий Устюг [резиденцию Деда Мороза], например», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве.

Для отдыха за границей туристы все чаще выбирают Таиланд и Кубу. Пик популярности египетских каникул прошел еще в сентябре, так как к середине осени на побережье становится прохладнее.