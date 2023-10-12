Казино в России посещают туристы из 13 стран мира

В первом полугодии 2023-го в игорной зоне «Красная Поляна» принято 26 855 иностранных гостей, как сообщил гендиректор этой зоны Павел Перов на Форуме туристических территорий в Сочи, пишет Центральная Служба Новостей, по информации АТОР.

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Павел Перов уточнил, что эта цифра составляет всего 5% от общего количества посетителей. До начала пандемии иностранцы составляли 24–27% всех гостей. Однако, «Красная Поляна» в Сочи лидирует по количеству иностранных туристов среди всех игорных зон России.

Большая часть иностранных туристов в 2023 году приехала из таких стран как Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Китай, Израиль и других. При этом Перов заявил о планах привлечения большего числа туристов из Ирана в 2024 году.