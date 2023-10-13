Зимние курорты Сочи сообщили о намерении сохранить прошлогодние цены на отдых

При этом они рассчитывают принять больше отдыхающих, чем в прошлом сезоне.

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В предстоящем зимнем сезоне «Красная поляна» в Сочи планирует принять на 10-15% больше туристов, чем в прошлом году. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила гендиректор курорта Яна Перепечаева.

При этом стоимость отдыха на зимнем курорте останется на прошлогоднем уровне – от 2 800 рублей и выше. В январские праздники проживание в апартаментах обойдется в 5 700 рублей и более. Забронировать отдых «Красной поляне» можно уже сейчас.

По словам Перепечаевой, в этом сезоне отдыхающих ждет много нового. Например, планируется трансформация «Новотеля».

Его ориентируют на любителей активного образа жизни, здорового питания, а также спортсменов. Также будет запущено новое меню.