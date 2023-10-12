В горном кластере Сочи создадут пешеходную зону между курортами
Горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Газпром" и "Роза Хутор", а также поселки Эсто-Садок и Красная Поляна хотят объединить прогулочной зоной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Мы прошли по территории. Видим, что работы по созданию пешеходной зоны и велодорожки уже ведутся. Необходимо уделить особое внимание доступности маршрута для маломобильных граждан. Пешеходная зона должна быть удобной для всех отдыхающих и при этом не ограничивать движение транспорта", – отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.
Чтобы работа проходила слаженно, муниципалитет и горнолыжные курорты будут работать под наблюдением министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
По словам заместителя министра краевого ведомства Инны Петуховой, соединительную трассу между "Газпром Поляной" и "Розой Хутор" завершат до конца 2023 года. Она пройдет на отметке 780 метров над уровнем моря.