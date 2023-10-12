В горном кластере Сочи создадут пешеходную зону между курортами

"Мы прошли по территории. Видим, что работы по созданию пешеходной зоны и велодорожки уже ведутся. Необходимо уделить особое внимание доступности маршрута для маломобильных граждан. Пешеходная зона должна быть удобной для всех отдыхающих и при этом не ограничивать движение транспорта", – отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.