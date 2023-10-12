В Тюменской области создадут собственное «Золотое кольцо»

«Моя мечта и мечта многих людей — это создать своего рода „Золотое кольцо“. Сюда войдут Ярковский район, Ялуторовск и Ялуторовский район. Я знаю, что Ярковский район сейчас активно занимается развитием родины Григория Распутина. В Ялуторовске — традиционно музей и острог. И закольцевать еще Ялуторовский район по музеям, национальным населенным пунктам, которые имеют возможность представить экспонаты и термальный парк», — рассказал Гильгенберг во время эфира, который транслировался в группе «ЦУР Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».