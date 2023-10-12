Разработкой турмаршрутов в Подмосковье займутся блогеры

К созданию новых туристических маршрутов по Московской области привлекут блогеров. Соответствующая информация размещена в ЕИС в сфере закупок. Об этом рассказала пресс-служба регионального комитета по конкурентной политике, объяснив, что подразумевается оказание услуг в организации и проведении инфотуров с целью развития перспективных туристских маршрутов в регионе.

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«Инфотур — это туристический маршрут с остановками в различных интересных местах, на котором участники получают информацию о достопримечательностях, истории и культуре региона», - уточнила пресс-служба.

По условиям контракта, блогер должен организовать 20 подобных туров, включая три индивидуальных проекта для своей сетевой аудитории. Исполнителю необходимо также иметь не менее 20 тысяч подписчиков в мессенджере «ВКонтакте» и более 30 тысяч в Telegram. Для успешной работы предлагается создать видеоконтент-приглашение и принять организационное участие в дальнейшей перевозке и размещении участников индивидуальных туров.