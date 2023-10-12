Почему цена на билеты из Сочи поднялись до космических высот

В Екатеринбурге назвали причины, почему цены на авиа- и железнодорожные билеты из Сочи поднялись до космических высот. С российского Юга начали массово выезжать туристы, которые проводили там бархатный сезон. Однако для вывоза людей у России не хватает самолетов.

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«Закончился бархатный сезон, изменились погодные условия, люди стали выезжать массово. Перевозчики применяют динамичную систему ценообразования на билеты, из-за этого стоимость поднялась больше чем в 10 раз», – высказал мнение о ситуации президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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Эксперты отмечают, что взлетевшие цены на авиабилеты продиктованы увеличившимся спросом. Такое случается практически в конце каждого туристического сезона.

«Посылать письма в ФАС бесполезно, судьба их будет туманна. Думаю, что авиакомпании смогут обосновать необходимость поднять цены на билеты, предоставить данные о своих тратах в моменты низкого спроса», – считает Михаил Мальцев.

В четверг, 12 октября, стоимость на авиабилеты из Сочи в Екатеринбург начиналась от 28 тысяч рублей. Большинство авиакомпаний сейчас предлагает туристам вернуться в родной регион за 40–50 тысяч рублей.

«Цены на билеты всегда поднимались в конце туристического сезона, это не новость, но такой острой ситуация, по-моему, не была никогда. Думаю, что одна из причин – эта нехватка бортов у авиакомпаний», – отметил Михаил Мальцев.

Напомним, что ранее «ФедералПресс» рассказывал о ситуации, которая сложилась в российской авиационной отрасли. В настоящее время авиаперевозчики имеют ограниченное количество бортов, которые постоянно находятся в воздухе. Бортов на замену, при их возможной поломке, нет.

Западные санкции наложили «вето» на обслуживание самолетов и установку на них оригинальных импортных деталей. Директор факультета журналистики УрФУ Иван Некрасов в сентябре 2023 года попросил помощи у западной активистки Греты Тунберг. Ситуацию с авиаотраслью в России он обозначил как критическую. Западные санкции, направленные на обслуживание самолетов и поставку запасных частей, угрожают жизни россиян, о чем сообщал «ФедералПресс».