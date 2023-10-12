На Алтае зафиксировали рекордный турпоток

Алтайский край в этом году, по прогнозам, примет рекордное число туристов, превышающее показатели доковидного 2019-го. Росту турпотока в последние два года способствует высокий спрос на отдых внутри страны и активное развитие уже популярных и новых туристических площадок. А с повышением инвестиционной активности в отрасли растет и ее вклад в экономику региона.

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За восемь месяцев этого года, по данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, в Алтайском крае насчитали свыше 1,7 миллиона туристов, что на шесть процентов больше, чем в аналогичный период 2022-го. "Учитывая такую динамику и существующий спрос на отдых, мы прогнозируем, что по итогам года турпоток у нас прирастет не менее чем на пять процентов и превысит 2,3 миллиона человек", - отметил начальник управления Евгений Дешевых. В прошлом году в крае отдохнуло 2,2 миллиона человек.

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- Туризм для нашего региона - одна из важнейших отраслей экономики, - подчеркивает губернатор края Виктор Томенко. - Общая стоимость инвестиционных проектов в этой сфере сегодня превышает пятьдесят миллиардов рублей. Их реализация даст новые рабочие места, увеличение налоговых отчислений.

Правда, пока вклад отрасли в региональную экономику не так велик. Тех же налогов и сборов туризм дает около одного процента от всех поступлений. Но его доля в объеме платных услуг за последние пять лет выросла более чем в два раза.

Так, если в 2017 году предприятия отрасли предоставили услуг на 3,7 миллиарда рублей (4,3 процента от их общего объема в крае), то по итогам 2022-го на туризм уже приходилось 8,9 процента всех платных услуг (свыше одиннадцати миллиардов рублей).

Наибольшим спросом у туристов пользуются соленое озеро Яровое, город-курорт Белокуриха, природный парк Ая, ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". В разгар летнего сезона найти свободный номер в этих популярных местах очень сложно. Причем Белокуриха давно испытывает дефицит средств размещения, поэтому рядом с ней строят новый курорт "Белокуриха Горная". Сегодня здесь уже работают горнолыжные трассы, ресторан, кафе, гостиница, комплекс объектов для просмотра, а в следующем году откроется пятизвездочный отель. Но для дальнейшего развития курорта необходимо привлечь еще не менее 16,8 миллиарда рублей на реализацию шести крупных проектов.

- По двум проектам общей стоимостью девять миллиардов рублей инвесторы уже определены, - сообщил Евгений Дешевых. - Это строительство гостиничного комплекса под брендом "Азимут" на 160 номеров и создание санаторно-курортного комплекса на 400 номеров. На остальные площадки мы продолжаем подыскивать инвесторов совместно с корпорацией "Туризм.РФ".

"Белокуриха Горная" строится на принципах государственно-частного партнерства, поэтому все основные объекты инженерной и транспортной инфраструктур здесь возводят за бюджетный счет. К новому курорту подведены серпантинная дорога, электричество, вода, газ. В общей сложности на обеспечивающую инфраструктуру потрачено уже 2,8 миллиарда рублей государственных средств и это основной вид поддержки инвесторов.

Есть, конечно, и другие. Так, компания, которая возводит пяти-звездочный отель, смогла получить по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" льготный кредит на возведение горнолыжного комплекса.

- Инвесторы "Белокурихи горной" могут воспользоваться региональными мерами поддержки - частично возместить затраты по уплате налога на имущество, процентов по инвестиционным кредитам, лизинговых платежей, а также затраты на приобретение нового оборудования и подключение к инженерным сетям, - подчеркнул Евгений Дешевых. - Сейчас прорабатываются дополнительные меры - это распространение на территорию "Белокурихи Горной" режима особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".