Новый вид экстремального туризма стартует на Кавказе

На Кавказе стартует новый вид туризма для любителей горных путешествий на велосипедах – велотуры из Кисловодска к Северным склонам. Пока головокружительные трассы тестируют профессионалы, сообщает корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.

Трасса Кисловодск-Джилы-Су ведет к северным склонам Эльбруса. Высота от полутора до трех тысяч метров над уровнем моря. Любители велосипедных туров никогда не рассматривали ее для путешествий. Слишком экстремально не только из-за сложного рельефа, но и из-за разреженного воздуха.

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«Очень красивая, живописная трасса. В то же время очень сложная. Крутые спуски, очень сложные подъемы, постоянные подъемы. Здесь все сложнее, потому что постоянные подъемы идут и это очень сильно выматывает», – рассказала участница велотура Екатерина Попова.

Асфальтированную дорогу построили в 2014 году. Ее протяженность – 80 километров. Турист Дмитрий Тихонов считает, что трасса – одна из самых красивых не только на Кавказе, но и во всей России. Наслаждаться видами можно на каждом шагу.

«Самая главная задача любого туриста – не торопиться. Потому что если ты торопишься, ты и половины не увидишь. Нужно чаще останавливаться, чаще смотреть по сторонам, чаще делать привал. В том числе и на перекус», – рассказал Дмитрий Тихонов.

Вот они – Северные склоны Эльбруса Джилы-Су. У подножия горы нет ни канатных дорог, ни гостиниц. Сюда приезжают полюбоваться ландшафтом и ради целебного нарзана. Здесь около десяти источников, в каждом минеральная вода имеет разный состав.

Холодный нарзан из-под земли – приятное завершение велотура. Трасса понравилась всем спортсменам. В следующем году решили даже организовать здесь гонки международного уровня.

«Пройдут этапы по равнине в Нальчике и по вершинам Кавказа: Домбай, Архыз, Джилы-Су. По сложным трассам на высоте. Потому что такого формата гонок в России нет. Сегодня финишную линию Джилы-Су за 65 километров набрали три тысячи метров набора. Я считаю, это одна из самых сложных трасс в России и в мире. Трасса очень серьезная. Дорога идет на высоте. Ты постоянно едешь на высоте 2400-2200, это потрясающе», – рассказал мастер спорта по велоспорту Александр Сурков.

Возможно, велогонки пройдут следующей осенью. Это время года – самое подходящее для таких мероприятий, говорят организаторы. Жары уже нет, а небольшое похолодание в горах может за пару часов смениться теплой солнечной погодой.