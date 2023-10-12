Россияне рассказали, какие составляющие влияют на успешный отдых
В социальном опросе ВЦИОМ россияне рассказали, какие условия положительно или отрицательно влияют на отдых.
По собранным данным, на отдых в среднем на одного человека россияне тратили больше 63 000 рублей. Хотя рассчитывали заплатить на 10 000 рублей меньше.
Опрошенные рассказали, что на успешный отдых влияют прежде всего природа и климат. На втором месте - качество обслуживания и цены, на третьем - общие впечатления от места. Также в этот список вошли комфорт и безопасность, достопримечательности.
А вот на неприятные впечатления от отдыха, по мнению россиян, влияют высокие цены на билеты и жилье, неразвитая инфраструктура места отдыха, плохой сервис и неблагоприятные погодные условия.