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Россияне рассказали, какие составляющие влияют на успешный отдых

В социальном опросе ВЦИОМ россияне рассказали, какие условия положительно или отрицательно влияют на отдых.

Россияне рассказали, какие составляющие влияют на успешный отдых
© unsplash.com

По собранным данным, на отдых в среднем на одного человека россияне тратили больше 63 000 рублей. Хотя рассчитывали заплатить на 10 000 рублей меньше.

Опрошенные рассказали, что на успешный отдых влияют прежде всего природа и климат. На втором месте - качество обслуживания и цены, на третьем - общие впечатления от места. Также в этот список вошли комфорт и безопасность, достопримечательности.

А вот на неприятные впечатления от отдыха, по мнению россиян, влияют высокие цены на билеты и жилье, неразвитая инфраструктура места отдыха, плохой сервис и неблагоприятные погодные условия.