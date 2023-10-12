Толпы туристов приехали за моллюсками на озеро Буссе в Сахалине
Местные жители недовольны этим и опасаются, что гости превратят место в пустыню.
Толпы туристов приехали на озеро Буссе на Сахалине. Видео, как они собирают моллюсков разместили в Telegram-канале «Рыбаки ДВ/Рыбалка на Дальнем Востоке».
Туристы одеты в оранжевые спасательные жилеты, на ногах – резиновые сапоги. Они входят прямо в воду и собирают моллюсков, мидий, улиток.
Сообщается, что приезжие смогли познакомиться с удивительной природой Корсаковского района, где находится озеро, узнать больше о морских деликатесах.
Подписчики Telegram-канала считают, что такие поездки превратят в пустыню дно озера. Один из них возмутился, что туристы повыдирали всех устриц.
С начала года на Сахалин и Курилы совершили 350 тысяч турпоездок. Это почти на треть больше, чем в аналогичном периоде в том году. Популярностью пользуются мысы Великан, Птичий, бухта Тихая, Курильские острова, лагуна Буссе. Спросом пользуется и пеший туризм.
Ранее писали, что внесезонный курорт «Мамисон», который строят в Северной Осетии, смогут посещать более 340 тысяч туристов в год.