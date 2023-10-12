Толпы туристов приехали за моллюсками на озеро Буссе в Сахалине

Местные жители недовольны этим и опасаются, что гости превратят место в пустыню.

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Толпы туристов приехали на озеро Буссе на Сахалине. Видео, как они собирают моллюсков разместили в Telegram-канале «Рыбаки ДВ/Рыбалка на Дальнем Востоке».

Туристы одеты в оранжевые спасательные жилеты, на ногах – резиновые сапоги. Они входят прямо в воду и собирают моллюсков, мидий, улиток.

Сообщается, что приезжие смогли познакомиться с удивительной природой Корсаковского района, где находится озеро, узнать больше о морских деликатесах.

Подписчики Telegram-канала считают, что такие поездки превратят в пустыню дно озера. Один из них возмутился, что туристы повыдирали всех устриц.

С начала года на Сахалин и Курилы совершили 350 тысяч турпоездок. Это почти на треть больше, чем в аналогичном периоде в том году. Популярностью пользуются мысы Великан, Птичий, бухта Тихая, Курильские острова, лагуна Буссе. Спросом пользуется и пеший туризм.