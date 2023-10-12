Курорт «Мамисон» в Северной Осетии сможет принимать более 300 тысяч человек в год

Первые объекты планируют сдать в 2024-2025 году.

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Новый внесезонный курорт «Мамисон», который строят в Северной Осетии, смогут посещать более 340 тысяч туристов в год. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель гендиректора корпорации «Кавказ.РФ» Николай Гончаров.

Сейчас на территории курорта зарегистрированы четыре резидента. Они вложат более 13 млрд рублей, создадут 2,6 тыс. мест для размещения.

Объекты построят к 2026 году. По словам Гончарова, количество мест для проживания гостей планируют увеличить до трёх тысяч к 2030 году.

"Курорт «Мамисон» станет одной из точек притяжения в Северной Осетии", – подчеркнул Гончаров.

В данный момент на территории курорта возводят две канатные дороги протяжённостью 5 км, проектируют горнолыжные трассы длиной 20 км.

К 2030 году планируют увеличить протяжённость горнолыжных трасс в два раза и построить ещё три канатные дороги.

«Мамисон» – курорт, который строят в Алагирском районе Северной Осетии под управлением корпорации «Кавказ.РФ». Работы начали в 2022 году. Первые объекты планируют сдать в 2024-2025 году. Строительство курирует Минэкономразвития России.