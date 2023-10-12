Приморский край в лидерах по приросту турпотока среди регионов России

На рекордные 44 процента по сравнению с предыдущим годом увеличился поток туристов в Приморье в первом полугодии 2023-го. Хотя рост наблюдается и по другим территориям Дальнего Востока, Приморский край единственный из регионов ДФО вошел в Национальный туристический рейтинг и занял в нем седьмое место.

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В своей стране

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Эксперты расценивают такие показатели как значимые. По турпотоку Приморье не просто вырвалось в первую тройку, а лидирует среди 89 регионов страны с большим отрывом. Причем на фоне того, что российский туристический рынок в целом, несмотря на достаточно серьезные внешнеэкономические шоки, развивается очень неплохо.

По прогнозу Российского союза туриндустрии, внутренний туристический поток в нынешнем году составит около 72 миллионов человек. И, как отмечают в Ассоциации туроператоров России, даже несмотря на отмену программы туристического кэшбека, спрос на поездки по России с мая по октябрь 2023-го вырос на 30 процентов.

При этом 30 процентов участников опроса сервисов онлайн-бронирования хотели бы пережить в путешествии совершенно новый для себя опыт в аутентичных условиях. Туристы чаще выбирают вместо популярных и "понятных" направлений экстремальные. В приоритете авторские туры, необычные гастрономические впечатления, уникальные маршруты и общение с местными жителями.

- Идет развитие уже сформировавшихся трендов на близость к природе, здоровый образ жизни, - говорит президент УК "Отель Менеджмент" Евгений Тонкачеев. - Популярны практики диджитал-детокса. Набирает силу bleisure, совмещение деловых и личных поездок: три дня - работа (business), два - досуг (leisure). Самый глобальный тренд года - это персонализация предложений с учетом пожеланий целевой аудитории.

China friendly

Среди въездных туристов, число которых по сравнению с количеством отечественных сегодня крайне мало (188 тысяч, по данным Погранслужбы ФСБ), первое место заняли гости из Китая. Они обогнали путешественников из Турции, Германии, Туркмении и Ирана. Вместе с тем, по прогнозам Минэкономразвития РФ, взаимный турпоток РФ-КНР составит до 500 тысяч туристов. На восстановление, по мнению экспертов рынка, понадобится два-три года.

- В целом общий уровень китайского туризма - первый в мире: 100 миллионов человек, - отмечает президент УК "Легенда" Руслан Терекбаев. - Из них Россию до ковида посещали около двух миллионов. В основном это так называемые профсоюзные, бюджетные группы. Сегодня мы, безусловно, видим большие изменения: у китайского туриста иные цели и потребности. Его уже не интересуют "попсовые" достопримечательности или, например, "красный туризм". Это более молодая аудиторая, которая путешествует индивидуально или малыми группами, как и внутренние туристы в нашей стране. Она ищет новых впечатлений, эмоций и хочет активно делиться этим в соцсетях. Именно на них, как и на деловых путешественников из Поднебесной, мы сейчас рассчитываем. Кстати, в Приморье их привлекает еще и игорный бизнес, который здесь блестяще разработан и реализован.

Приморскому краю удалость попасть практически во все тренды современного туризма, несмотря на ярко выраженную сезонность туристического потока. К слову, аналитики рассчитывают, что он по итогам года вырастет дополнительно, поскольку формируется в основном за счет летнего и осеннего спроса.

Кроме того, важную роль сыграло расширение инфраструктурных возможностей региона, появление новых гостиниц высокого уровня, в том числе и звездных. Так, во Владивостоке за последний год запустили два из трех имеющихся в городе пятизвездочных отелей, что дает дополнительный синергетический эффект, выгодный и сфере, и краю, и горожанам.

"Москва-Сити" на мысе Бурный

В начале сентября 95 процентов гостей отеля VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA, полностью запустившего за год свою инфраструктуру, составили участники ВЭФа. В дни форума состоялось и техническое открытие пятизвездочного апарт-отеля RODINA Residences Vladivostok, расположенного в сердце Многофункционального Комплекса BURNY.

- МФК BURNY - это город в городе, по сути, мини-"Москва-Cити", где сконцентрированы офисы ведущих компаний, - считает Евгений Тонкачеев. - Наш отель занимает четыре видовых этажа основного здания. На 14-м - рестораны, на этажах ниже десятого - бизнес-центр класса "А" с ультрасовременной инфраструктурой, включая один из крупнейших во Владивостоке конференц-залов.

В средней части комплекса, три здания которого для удобства гостей соединены крытыми переходами, - велнес-центр с бассейном и впечатляющих размеров фитнес-зоной.

Там будет располагаться и уникальное Medical SPA-пространство - как и отель, оно входит в сеть RODINA. Это будет абсолютно новый для города продукт, где под одной крышей можно будет пройти полный чек-ап организма, детокс или антистресс-программу, а также СПА-ритуалы народов мира. Еще одно отдельное здание предназначено для автостоянки, что решает актуальную проблему парковки в городе.