Россия может отменить турвизы для граждан пяти государств

В 2024 году Россия может отменить туристические визы для граждан пяти государств
В 2024 году Россия может отменить туристические визы для Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Малайзии. Об этом заявил журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах Форума туристических территорий FTT-2023.
По его словам, сегодня министерство решает этот вопрос, обсуждается возможность заключения межправительственных соглашений.
Ранее о планах развивать безвизовый туризм с этими странами предложил министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что благодаря этому в России увеличится число туристов премиум-класса.
Также в 2024 году будет запущен групповой безвизовый туробмен между Россией и Индией.