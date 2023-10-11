Россия может отменить турвизы для граждан пяти государств

В 2024 году Россия может отменить туристические визы для Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Малайзии. Об этом заявил журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах Форума туристических территорий FTT-2023.

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По его словам, сегодня министерство решает этот вопрос, обсуждается возможность заключения межправительственных соглашений.

Ранее о планах развивать безвизовый туризм с этими странами предложил министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что благодаря этому в России увеличится число туристов премиум-класса.