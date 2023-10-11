На Кубани из-за заморозков закрыли турмаршруты к морю

Два маршрута в Кавказском заповеднике временно закрыты из-за заморозков. Сегодня туристы не смогут пройти по маршрутам №8 «Через перевал Аишха к Черному морю» и №12 «Урочище Имеретинка».

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Погодные условия являются основной причиной закрытия. На высоте более 1200 метров в горах заповедника наблюдаются ночные заморозки, а некоторые районы уже покрыты небольшим слоем снега, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника. Остальные летние туристические маршруты пока еще доступны для посещения.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Христофора Шапошникова является самой большой и старейшей особо охраняемой природной территорией на Северном Кавказе. Он также является самым крупным горно-лесным заповедником в Европе, его общая площадь превышает 280 тысяч гектаров. Заповедник расположен на Западном Кавказе в трех субъектах Российской Федерации: Краснодарском крае, Республике Адыгея и Карачаево-Черкесской Республике.